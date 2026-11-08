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Türkiye
AA 08.11.2026 05:49

Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin geçişini sağlamaya çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkini yapmaya uğraşan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Ağrı'ya gönderilecek.

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