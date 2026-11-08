Kolombiya'da askeri üsse bombalı saldırı

Santa Rosa del Sur kasabasında yer alan askeri üsse patlayıcı yüklü İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, 8'i ağır 33 asker yaralandı.

Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni, patlayıcı yüklü dronlarla düzenlenen saldırının uluslararası insancıl hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, faillerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, bombalı dronların askeri tesislerin altyapısını, yatakhanelerini ve idari binalarını hedef aldığı, çatıların çöktüğü ve binaların ağır hasar aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirtti.

De la Espriella, faillerin tespit edilip yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini açıklayarak, Ulusal Ordu mensuplarını hedef alan saldırıyı kınadı ve bu tür eylemlerin Kolombiya'nın savunma kararlılığını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı örgüt üstlenmezken, güvenlik makamları da resmi bir açıklama yapmadı.