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Dünya
AA 08.11.2026 01:29

Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda diğeri ise boğazın içinde olmak üzere 2 petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

Olay sonrası gemilerde yangın çıktığı ve yangının hala devam ettiği bildirilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin, ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

İran basını, gemilerin mayına çarptığına ilişkin bilgi paylaşılmadan önce Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda 2 patlama sesinin duyulduğunu açıklamıştı.

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili ise Keşm Adası'ndaki patlama seslerinin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğunu söylemişti.

Ayrıca İran devlet televizyonu da patlamaların kaynağının Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.

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Hürmüz Boğazı İran
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