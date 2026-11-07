Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, yarın Karabağ’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edecek.