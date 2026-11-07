Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 07.11.2026 20:03

DMM'nin 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından düzenlenen "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması başvurularının başladığını açıkladı.

DMM'nin 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hakikatin, gençlerin kadrajında olduğunu belirten Duran, "Gençlerimizin dinamizmine ve üretkenliğine güveniyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması, 18-35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini sinema aracılığıyla duyurmaya davet ediyor. Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmamıza başvurular devam ediyor." ifadesini kullandı.

 

Yarışmada, 18-35 yaş gençlerin medya ve dijital okuryazarlık bilincini güçlendirmek, dezenformasyonun bireye, topluma ve kurumlara etkilerini sinema diliyle görünür kılmak, doğru bilgiye ulaşma, doğrulama ve sorumlu paylaşım alışkanlıklarını teşvik etmek ve genç film yapımcılarını özgün, etik ve insan odaklı içerik üretmeye yöneltmek amaçlanıyor.

Yarışma, "Kurmaca", "Animasyon" ve "Yapay Zeka Çağında Gerçek" başlıklı 3 kategoride düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2027 olan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "http://film.dmm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
TRT World Forum 2026'da çatışmaların ekonomik etkileri ve yeniden inşa süreci ele alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
20:08
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
19:36
İletişim Başkanı Duran: TRT ve Anadolu Ajansı dezenformasyonla mücadelede yorulmadan çalışıyor
19:25
Krakov'daki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı
19:38
TRT World Forum 2026 sona erdi
20:45
TRT World Forum 2026'da çatışmaların ekonomik etkileri ve yeniden inşa süreci ele alındı
“Gazze: Yıkımın Gölgesinde Yeşeren Umut” isimli enstalasyon ziyaretçilerle buluştu.
“Gazze: Yıkımın Gölgesinde Yeşeren Umut” isimli enstalasyon ziyaretçilerle buluştu.
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ