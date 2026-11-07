TRT World Forum 2026 sona erdi

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar İstanbul'da buluştu.

TRT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde, çeşitli ülkelerden akademisyenleri, gazetecileri, siyasetçileri, sporcuları, sanatçıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Bu yıl "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" teması öne çıktı.

İki gün boyunca uluslararası sistemde değişen güç dengelerini ve çağımızın en kritik meselelerini ele aldığımız #TRTWorldForum2026’yı başarıyla tamamladık. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok farklı noktasından gelerek Forumumuza değer katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. https://t.co/qN4nfKuBJA — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 7, 2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün başlayan forumda, küresel güç dengelerindeki değişim, uluslararası hukuk, diplomasi, yapay zeka, enerji krizleri ve ekonomi başta olmak üzere uluslararası gündemin öne çıkan meseleleri ele alındı.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı açılış konuşmalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye: Bölgesel Güçten Bölgeler Arası Bir Aktöre", Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ise "Uluslararası Hukuk ve İnsani Çöküşün Kesişiminde Gazze" başlıklı açık oturumlarda değerlendirmelerde bulundu.

Forumun ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay Zeka Çağında Sorumluluğu Yönetmek" başlıklı açık oturumlarda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "Algoritmik Çağda Kontrol Kimde? Şirketler, Devletler, Vatandaşlar", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise "Sancılı Bir İyileşme Sürecine Doğru: Orta Doğu'daki Savaşlar Sonrası Ulusal Ekonomiler" başlıklı oturumlarda yer aldığı forumda, enerji krizlerinin uluslararası kurumlar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Forum kapsamında ayrıca "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzeni", "Uluslararası Sistemde Amerikan Paradoksu" ve "Enerji Krizlerinin Artçı Şokları: Baskı Altındaki Kurumlar" başlıklı açık oturumlar yapıldı.

Forum ziyaretçilere farklı deneyimler sunan özel alanlara da ev sahipliği yaptı

Açık oturumların yanı sıra düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında Asya-Pasifik'teki güvenlik dinamikleri, Avrasya'nın yeniden yapılanması, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Afrika'daki diplomatik ve jeoekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Forum, gençlere uluslararası isimlerle tanışma ve farklı görüşleri dinleme fırsatı sundu.

TRT World Forum, yalnızca oturumlara değil, ziyaretçilere farklı deneyimler sunan özel alanlara da ev sahipliği yaptı. 360 derece çekim yapılan alan ilgi gördü. Forumun ana temasını simgeleyen eserler de ziyaretçilerden beğeni aldı.

TRT tarafından 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum, 10. yılında da farklı görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına, küresel ve bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışılmasına zemin hazırladı.

İki gün süren TRT World Forum, farklı ülkelerden katılımcıları buluşturarak küresel sorunlara ilişkin görüşlerin paylaşılmasına imkan sağladı.