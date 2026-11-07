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TRT Haber, AA 07.11.2026 19:18

TRT World Forum 2026 sona erdi

TRT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum sona erdi. Dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, akademisyenler ve uzmanlar İstanbul'daki forumda bir araya geldi. Küresel güç dengelerinden yapay zekaya kadar pek çok konu iki gün boyunca ele alındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da foruma ilgi yoğundu.

TRT World Forum 2026 sona erdi

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar İstanbul'da buluştu.

TRT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde, çeşitli ülkelerden akademisyenleri, gazetecileri, siyasetçileri, sporcuları, sanatçıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Bu yıl "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" teması öne çıktı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün başlayan forumda, küresel güç dengelerindeki değişim, uluslararası hukuk, diplomasi, yapay zeka, enerji krizleri ve ekonomi başta olmak üzere uluslararası gündemin öne çıkan meseleleri ele alındı.

TRT World Forum 2026 sona erdi

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı açılış konuşmalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye: Bölgesel Güçten Bölgeler Arası Bir Aktöre", Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ise "Uluslararası Hukuk ve İnsani Çöküşün Kesişiminde Gazze" başlıklı açık oturumlarda değerlendirmelerde bulundu.

TRT World Forum 2026 sona erdi

Forumun ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay Zeka Çağında Sorumluluğu Yönetmek" başlıklı açık oturumlarda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "Algoritmik Çağda Kontrol Kimde? Şirketler, Devletler, Vatandaşlar", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise "Sancılı Bir İyileşme Sürecine Doğru: Orta Doğu'daki Savaşlar Sonrası Ulusal Ekonomiler" başlıklı oturumlarda yer aldığı forumda, enerji krizlerinin uluslararası kurumlar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Forum kapsamında ayrıca "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzeni", "Uluslararası Sistemde Amerikan Paradoksu" ve "Enerji Krizlerinin Artçı Şokları: Baskı Altındaki Kurumlar" başlıklı açık oturumlar yapıldı.

Forum ziyaretçilere farklı deneyimler sunan özel alanlara da ev sahipliği yaptı

Açık oturumların yanı sıra düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında Asya-Pasifik'teki güvenlik dinamikleri, Avrasya'nın yeniden yapılanması, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Afrika'daki diplomatik ve jeoekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Forum, gençlere uluslararası isimlerle tanışma ve farklı görüşleri dinleme fırsatı sundu.

TRT World Forum, yalnızca oturumlara değil, ziyaretçilere farklı deneyimler sunan özel alanlara da ev sahipliği yaptı. 360 derece çekim yapılan alan ilgi gördü. Forumun ana temasını simgeleyen eserler de ziyaretçilerden beğeni aldı. 

TRT tarafından 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum, 10. yılında da farklı görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına, küresel ve bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışılmasına zemin hazırladı.

İki gün süren TRT World Forum, farklı ülkelerden katılımcıları buluşturarak küresel sorunlara ilişkin görüşlerin paylaşılmasına imkan sağladı.

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