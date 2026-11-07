Bakan Kurum: COP31'de hayatın bütün alanlarına dokunacağız

Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamında Anadolu Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilen "COP31 Gönüllüler Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Bugünkü gençliğin iklim değişikliğinin yalnızca bilimsel raporlarda tartışıldığı bir dönemde doğmadığını, sonuçlarını gündelik hayatta görerek büyüdüğünü belirten Kurum, "Birçoğunuz dünyaya geldiğinde iklim zirveleri toplanıyordu. Siz ilk adımlarınızı atarken haberiniz yoktu ama bazı ülkeler emisyon hedefleri belirliyordu. Okumayı öğrenirken uluslararası müzakereler sürüyor, üniversite kapısından girerken dünya maalesef hala çözüm arıyordu. Sizin büyüme hikayenizle dünyanın iklim mücadelesi aynı takvimde ilerledi." dedi.

Bugün daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık bir dünyanın olduğunu dile getiren Kurum, bir yerde kuraklık başladığını, diğer bir yerde sofraların küçüldüğünü ifade etti.

Bir şehir aşırı sıcaklarla mücadele ederken, başka bir coğrafyada sellerin hayatı durdurduğunu aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Su azalıyor, tarım etkileniyor, tarım etkilenince gıda fiyatları yükseliyor, ekonomik kırılganlık arttıkça toplumların geleceğe dair kaygıları da büyüyor. Yani sizlerin önünde yalnızca bir çevre meselesi bulunmuyor. Sizler, hayatın bütün kodlarının yazıldığı ve yeniden değerlendirildiği bir dönemin gençlerisiniz. Enerjinin nasıl üretileceğinden şehirlerin nasıl kurulacağına, soframıza gelen yemekten kullandığımız teknolojiye kadar yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu yüzden iklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi, geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır."

Dünyanın kalbi Antalya'da atacak

Antalya'nın 2 gün sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kurum, dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların, bilim insanlarının, girişimcilerin, sivil toplum temsilcilerinin ve gençlerin burada buluşacağını belirtti.

Bakan Kurum, dünyanın bütün renklerinin Antalya'da yan yana geleceğini, dünyanın kalbinin Türkiye'de, Antalya'da atacağını kaydetti.

COP31 Başkanı olarak bu zirveyi çok önemsediğini vurgulayan Kurum, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Kurum, tabiatın artık fısıldamadığını, aşırı sıcaklarla, kuraklıkla, sellerle, yangınlarla, kaybolan su kaynaklarıyla konuştuğunu söyledi.

İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlardan Nepal'deki sellere, Akdeniz havzasındaki kuraklıktan dünyanın farklı bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarına kadar aynı gerçeğin farklı yüzleriyle karşılaşıldığını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haritadaki sınırlar farklı fakat gökyüzünün, suyun, iklimin sınırı yok. Bu nedenle çözümün de sınırlar ötesine geçmesi gerekiyor. Sorunu görmek, bilmek önemlidir, konuşmak da önemlidir. Ama bunlar yetmez. Şimdi uygulama zamanı. İşte COP31'in temel felsefesini bu nedenle üç kelimeyle ifade ediyoruz; diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz, sonra ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o iradeyi hep birlikte uygulamaya, sahaya taşıyacağız. Temiz enerjiden dirençli şehirlere, gıda güvenliğinden suya, sanayiden okyanusların korunmasına kadar hayatın bütün alanlarına dokunacağız."

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" çağrısının taşıdığı adalet arayışını iklim diplomasisinde de savunacaklarını vurguladı.

İklim krizinin yükünü en az sorumluluğu bulunan toplumların taşıdığı bir düzenin asla sürdürülebilir olamayacağına işaret eden Kurum, iklim adaletinin geleceğin adaleti olduğunu bildirdi.

İnsanın ilerlemesiyle tabiatın korunmasının birbiriyle rakip olmadığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Asıl medeniyet, ikisini birlikte yaşatabilmektir. Bugün bu emaneti sizlere bırakıyoruz. Fakat sizden yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz. Onu büyütmenizi de bekliyoruz. Daha temiz şehirler kurmanızı, yeni teknolojiler geliştirmenizi, bilimi doğanın hizmetine sunmanızı ve bizden daha iyi bir dünya kurmanızı istiyoruz. Çünkü gençlik, geleceğin seyircisi değildir. Gençlik, geleceğin kurucusudur. Onun için bugün bu salona baktığımda sadece çevre ve iklim gönüllüleri görmüyorum. Binlerce güzel hikayenin başlangıcını görüyorum."

Farklı ülkelerden gençler Antalya'da buluşuyor

COP31 Gönüllülük Programı'na farklı ülkelerden 45 bini aşkın başvuru geldiğini aktaran Kurum, bunun dünya gençlerinin sorumluluk almak istediğini gösterdiğini söyledi.

Gençlerin bu büyük buluşmanın her noktasında olacağını dile getiren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bir lideri karşılayacaksınız. Bir bilim insanına yol göstereceksiniz. Bir ülke heyetine yardımcı olacaksınız. Bir toplantının düzenini sağlayacaksınız. Kimi zaman yaptığınız iş yalnızca birkaç dakika sürecek. Belki bir tebessüm, belki bir yönlendirme, belki birkaç kelime... Ama şunu unutmayın, bazen bir ülkenin Türkiye'ye dair hatırası, sizin birkaç saniyelik davranışınızda saklı olacaktır."

Bakan Kurum, Mavi Bölge'de büyük müzakerelerin yürütüleceğini, liderlerin ve bakanların insanlığın ortak geleceğini konuşacağını, Yeşil Bölge'de bilim insanlarının, girişimcilerin, sanatçıların ve sivil toplumun yeni çözümleri paylaşacağını bildirdi.

Temiz teknolojilerin, Sıfır Atık uygulamalarının, sanat, kültür ve Anadolu'nun binlerce yıllık üretim bilgeliğinin aynı iklim hikayesinin parçaları olacağına işaret eden Kurum, COP31'in en güçlü görüntülerinden birini de farklı ülkelerden gelen ve yan yana duran gençlerin oluşturacağını belirtti.

Organizasyon tamamlandıktan sonra sorumluluk alan herkesin güzel anılar da biriktirmiş olacağını söyleyen Kurum, "Yıllar sonra bir gün çocuklarınıza, öğrencilerinize, arkadaşlarınıza dönüp, 'Ben oradaydım. Ben de o büyük değişimin bir parçasıydım.' diyebilmenizi istiyorum. Çünkü siz bugün bu organizasyona gönüllü olmuyorsunuz. Bir geleceğe gönüllü oluyorsunuz. Henüz doğmamış çocukların yaşayacağı o dünyaya gönüllü oluyorsunuz. İşte bu yüzden yaptığınız iş çok kıymetli. Bunu bilerek hareket edin." diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından gençlerle öz çekim yaptı.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da programa katıldı.