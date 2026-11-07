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Dünya
AA 07.11.2026 17:11

CENTCOM, yeni görev gücüyle İran'ın kara yoluyla silah ve malzeme naklini engellemeyi hedefliyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek için "Iron Gate" isimli bir görev gücünün kurulduğu bildirildi.

CENTCOM, yeni görev gücüyle İran'ın kara yoluyla silah ve malzeme naklini engellemeyi hedefliyor

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücü kuruldu.

Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak yeni görev gücü, İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek amacıyla ABD hükümetinin çabalarını destekleyecek.

Görev gücü "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümeti kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacak.

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