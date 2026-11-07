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Dünya
AA 07.11.2026 15:31

Hamas: Gazze'de yüzlerce ailenin su basan çadırlarda mahsur kalması uluslararası toplumun utancıdır

Hamas, Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce Filistinli ailenin su basan çadırlarda mahsur kalmasının "uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi" olduğunu belirtti.

Hamas: Gazze'de yüzlerce ailenin su basan çadırlarda mahsur kalması uluslararası toplumun utancıdır

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yüzlerce ailenin çadırlarını su basması sonucu yaşanan insani dramın uluslararası toplum açısından utanç verici olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun İsrail'i Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmaya zorlayamadığını savunan Kasım, bölgede yaşanan insani felaketten İsrail'in yanı sıra ilgili uluslararası kurumların da sorumlu olduğunu belirtti.

Kasım, "Barış Konseyi" olarak bilinen yapının ve temsilcisi Nikolay Mladenov'un Gazze'ye insani yardım ve acil ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getiremediğini öne sürdü.

2 milyondan fazla Filistinli abluka altında

Söz konusu yapının 2 milyondan fazla Filistinliyi etkileyen abluka karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Kasım, Gazze'de giderek ağırlaşan insani koşulların acil müdahale gerektirdiğini vurguladı.

Kasım, arabuluculara da çağrıda bulunarak, varılan anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmelerini ve İsrail'in yükümlülüklerine uymasını sağlamak için ciddi ve etkili adımlar atmalarını istedi.

Bu yükümlülüklerin başında Gazze'ye insani yardımların yanı sıra yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı mağduriyeti hafifletecek yeterli miktarda barınma malzemesinin ulaştırılmasının geldiğini belirtti.

Arap Birliğine de seslenen Kasım, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için acil ve etkili adımlar atılması, Filistin halkına karşı ulusal ve insani sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve insani yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar, bölgedeki insani krizi ağırlaştırmayı sürdürüyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadır kampını su basarken, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü 1500'den fazla yardım çağrısı aldığını açıklamıştı.

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