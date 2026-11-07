Katar: ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması için arabuluculuk çabalarımız sürüyor

İngiltere’deki Oxford Üniversitesinde konuşan Al Sani, ABD ile İran arasındaki gerilime ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerle arabuluculuğa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani, ABD yönetimiyle son iki haftadır yürüttükleri temaslarda, Washington’ın krizi kontrol altına almak ve gerilimi düşürmek için çözüm arayışını sürdürdüğünü gözlemlediklerini savundu.

ABD’deki ara seçim sonuçlarının Washington yönetiminin gelecekteki politikalarını etkileyebileceğine işaret eden Al Sani, buna rağmen ABD’nin gerilimi azaltacak bir çözüm bulunması için adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Al Sani, "Son iki haftadır ABD yönetimindeki yetkililerle çalışıyoruz. Bu yetkililerin durumu kontrol altına almanın ve gerilimi azaltmanın bir yolunu bulma konusunda samimi niyetleri var." dedi.

İran yönetiminde de diplomatik çözümden yana tutum sergileyen isimlerin bulunduğuna dikkati çeken Al Sani, "Aslında onların ve Tahran’daki bazı sağduyulu seslerin sayesinde durumun kontrolden çıkmasını önleyebildik." ifadelerini kullandı.

Katar’ın mevcut ABD yönetimiyle arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, Washington’ın krizi sona erdirecek bir çözüm bulma yönündeki iradesinin ara seçimlerin ardından da devam ettiğini kaydetti.

Al Sani son olarak, bölgede devam eden gerilimin ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşılması gerektiğini kaydederek, "geçmişte onlarca yıllık çözümsüz çatışmalar, askeri maceralar, uluslararası hukukun ihlalleri ve bölgesel hegemonya hırsları, enerji tedariklerini bozdu, hayati deniz yollarını tehdit etti ve uluslararası piyasaları belirsizliğe sürükledi." diyerek bunların tekrar edilmemesi için uğraştıklarını sözlerine ekledi.