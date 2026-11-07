Özbekistan'ın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu zanlısı Mersin'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde aranan bir organize suç örgütü üyesinin daha Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Odil Khudayberdıev'in Türkiye'de olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, hakkında uluslararası seviyede arama kararı bulunan zanlı Khudayberdıev gözaltına alındı.

"Ülkemizin güvenli sığınak olmasına izin vermeyeceğiz"

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası suçlularla mücadeledeki kararlılığına dikkat çekilerek, "Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hangi suçtan aranıyor olursa olsun, hiçbir suçlunun ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca operasyonu başarıyla koordine eden İnterpol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve sahada operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tebrik edildi.