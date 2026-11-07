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Ekonomi
AA 07.11.2026 13:36

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Söz konusu tesisler şu şekilde sıralandı:

"Toplam ısıl gücü 300 megavat ısı (MWt) ve üzeri olan termik güç santralleri, toplam ısıl gücü 300 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler, nükleer güç santralleri veya diğer nükleer tesislerin kurulması veya sökümü (maksimum gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla gerçekleştirilen araştırma projeleri hariç)."

Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.

Ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerde yeni düzenleme

Düzenlemeyle Çevresel Etkileri Ön İnceleme Ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi'nde de güncelemeye gidildi.

Listede yer alan "elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler" başlığı, "termik güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" şeklinde yeniden düzenlendi. Bu başlık altında, toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan termik güç santralleri ile toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler sıralandı.

Aynı listede bulunan "akarsu yatakları ile ilgili projeler" başlığı ise "sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler" biçiminde değiştirildi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Resmi Gazete
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