Balıkesir'de kamyonun çarptığı otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti

F.A. (34) idaresindeki kamyon, Edremit-Yenice kara yolunda seyir halindeyken, aynı yönde giden ve sola dönüş yapmak için manevra yapan N.A. (34) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü N.A. ile araçtaki kızı E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü F.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.