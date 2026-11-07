Adana Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen törende, bu yılki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sonuncusunu Adana'da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Adana'nın tarihi, edebiyatı, müziği ve mutfağıyla hafızalarda yer edindiğini belirten Yazgı, "Festivalimizin açılışına ev sahipliği yapan Adana Müze Kompleksi de şehrin bu zengin hafızasının en önemli parçasıdır. Geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşıyan bu mekan, kültürel mirasımızı yaşatma anlayışımızın da güzel bir örneğidir. Taşköprü'den Anavarza'ya uzanan tarihi mirası ve Torosların kültürel zenginliğiyle Adana köklü bir medeniyet birikimine sahiptir." diye konuştu.

Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin kültürel zenginliğini geleceğe taşımak ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

23 noktada 252 etkinlik yapılacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu anlayışın en kapsamlı adımlarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, şöyle devam etti:

"2021'de tek bir şehirde başlayan bu yolculuğumuz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşan büyük kültür ve sanat hareketine dönüşmüştür. Festivalimize bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Adana'da 9 gün boyunca 12 mekanda ve 23 ayrı noktada 252 etkinlikle şehrimizin dört bir yanında kültür ve sanatı hayatın her alanıyla buluşturuyoruz. Tiyatrodan söyleşilere, çocuk oyunlarından atölyelere, fotoğraf ve film etkinliklerine kadar uzanan programımızla Adana'nın kültür ve sanat hayatına farklı alanlarda katkı sunuyoruz."

Kentin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkati çeken Yazgı, sanat birikiminin ve üretim gücünün gelecek nesillere aktarılmasında ortak sahiplenmenin önem taşıdığını vurguladı.

"Adana'mızın turizmden de artık hak ettiği payı almasını istiyoruz"

Yazgı, Adana'nın festivalleriyle dünyada isim yapmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

Festival kapsamında kentte birçok etkinliğin yapılacağını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Adana'mızın turizmden de artık hak ettiği payı almasını istiyoruz. Çok özel bir gastronomi şehri. Adana gastronomisini dünyaya tanıtma amacımız var. Sadece kebabıyla değil, balığıyla da daha farklı yemekleriyle de çok özel bir coğrafya ve kültür anlamında çok geçişken bir coğrafya. Bu noktada Adana'nın gerçek manadaki değerini zaten bilen bir bakanlığız, onu da tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Bu festival bu şehre çok yakışıyor"

Vali Mustafa Yavuz da Çukurova'nın tarımsal üretimin yanı sıra yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da ön plana çıktığını dile getirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Adana'ya yakıştığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu şehrin toprağında hayat, insanında güç, hafızasında tarih, geleceğinde ise sanat ve kültür vardır. Bu nedenle Adana yalnızca geçmişiyle övünen bir şehir değildir, geçmişinden güç alan ve geleceğini kültürle, sanatla, edebiyatla, emekle inşa eden bir şehirdir. İşte onun için bu festival bu şehre çok yakışıyor. Adana'nın hikayeleri yaşamaya, kültürümüz ve sanatımız geleceğe ışık olmaya devam edecektir. Festivaller şehri Adana'da perdeler açılmaya, ezgiler yükselmeye, sofraların bereketi paylaşılmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ve Vali Yavuz beraberindekilerle Müze Kompleksi'ndeki "Adana Yaşayan Miras", "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Hane" sergilerini gezdi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda programın yer aldığı festival, 15 Kasım'a kadar sürecek.