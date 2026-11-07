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Gündem
AA 07.11.2026 14:25

İletişim Başkanı Duran, Nijerya ve Suriye enformasyon bakanlarıyla bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum 2026 vesilesiyle Türkiye'de bulunan Nijerya Enformasyon ve Ulusal Uyum Bakanı Mohammed İdris Malagi ile Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile ayrı ayrı görüştü.

İletişim Başkanı Duran, Nijerya ve Suriye enformasyon bakanlarıyla bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum 2026 kapsamında temaslarda bulunmak üzere İstanbul'da yer alan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımlarda bulunan Duran, medya, kamu diplomasisi ve kurumsal kapasite gelişimi alanlarındaki işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.
Türkiye-Nijerya hattında stratejik iletişim ve kamu diplomasisi vurgusu

İletişim Başkanı Duran, Nijerya ve Suriye enformasyon bakanlarıyla bir araya geldi

İletişim Başkanı Duran, Nijerya Federal Cumhuriyeti Enformasyon ve Ulusal Uyum Bakanı Mohammed İdris Malagi ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu;

Türkiye ile Nijerya arasındaki medya ve iletişim alanındaki işbirliği imkanlarını, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanlarında geliştirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. İki ülke arasındaki ilişkilerin iletişim alanında da gelişerek devam etmesini temenni ediyor, Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyorum.

İletişim Başkanı Duran, Nijerya ve Suriye enformasyon bakanlarıyla bir araya geldi

"Suriye'nin iletişim altyapısının güçlendirilmesini önemsiyoruz"

Duran, forum kapsamında Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ve heyetiyle de bir araya gelerek iki ülke arasındaki iletişim olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmede Suriye'nin normalleşme ve yeniden inşa sürecine değinen Duran, şunları kaydetti;

Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin, iletişim altyapısının güçlendirilmesinin ve karşılıklı tecrübe paylaşımının önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin her alanda gelişmesini temenni ediyor, Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyorum.

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Burhanettin Duran Nijerya TRT World Forum
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