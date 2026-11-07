Türkiye bilimsel yayın üretiminde dünyada 13. sıraya yükseldi

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, katıldığı bir programda yükseköğretim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bir öğrencinin 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından 4 yıllık lisans programıyla toplam 16 yıl örgün eğitim sistemi içerisinde kaldığını belirten Özvar, mezuniyetin ardından askerlik, staj ve iş arama süreçlerinin de eklenmesiyle gençlerin çalışma hayatına giriş yaşının yükseldiğini ifade etti.

Lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden yapılandırılarak üç yılda tamamlanabilmesi üzerinde çalıştıklarını bildiren Özvar, üniversiteleri yaklaşık bir yıldır bu sürece hazırladıklarını, ziyaret ettiği üniversitelerin senato ve yönetim kurullarından gerekli çalışmaları yapmalarını istediklerini kaydetti.

"Ders sayıları gelecek yıldan itibaren azaltılacak"

Eğitim süresinin yanı sıra üniversitelerdeki ders yükünün de yeniden ele alınması gerektiğini belirten Özvar, Türkiye'de lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunurken Avrupa'da bu sayının 20-25 civarında olduğunu aktardı.

Ders sayılarının azaltılmasına yönelik çalışmaların bu yıl sürdürüldüğünü ifade eden Özvar, gelecek yıl sistemin bu doğrultuda çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Ders içeriklerinin de güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, yapay zekanın derslerin içinde yer alması, öğrencilerin dijital becerilerinin ve yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

İhtiyaç azalan alanlarda düzenlemeler yapılırken çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu yeni alanların yükseköğretim sistemine kazandırıldığının altını çizen Özvar, son üç yılda 80'e yakın yeni program türü oluşturulduğunu, bunların yaklaşık üçte ikisinin ön lisans, üçte birinin lisans düzeyinde olduğunu bildirdi.

Yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi ve analitiği, otonom sistemler, robotik, siber güvenlik ile tarım ve sağlıkta dijitalleşme gibi alanlarda açılan yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilişkili programların 160 üniversitede 724'e ulaştığını aktaran Özvar, yeni programların doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti.

"Dijital Üniversite Platformu'na 233 bin başvuru yapıldı"

Dijital becerileri üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlara ve çalışma hayatındaki bireylere de kazandırmak amacıyla Dijital Üniversite Platformu'nu hayata geçirdiklerini anımsatan Özvar, eğitimlerin ücretsiz, çevrim içi, canlı ve etkileşimli olarak verildiğini belirtti.

Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin katkı sunduğu platformda 16 farklı eğitim bulunduğunu ifade eden Özvar, bu yıl 233 bin başvuru alındığını ve yaklaşık 55 bin kişinin eğitimlere katıldığını bildirdi.

Teknolojik dönüşümle birlikte bilgi, beceri ve yetkinliklerin artık yalnızca üniversitelerde kazanılmadığına dikkati çeken Özvar, bu yıl hayata geçirilen mikro yeterlik uygulamasıyla üniversite dışında elde edilen kazanımların YÖK'ün belirlediği kalite standartları çerçevesinde transkripte eklenmesinin mümkün hale geldiğini açıkladı.

"Diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine mühendislikte çift ana dal imkanı sağlayacağız"

Belirli başarı şartlarını karşılayan diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine kendi üniversitelerinde bazı mühendislik programlarında çift ana dal yapma hakkı sunmayı planladıklarını bildiren Özvar, iki programı da başarıyla tamamlayanların iki diploma alacağını belirtti.

Özvar, uygulamayı 2027-2028 akademik yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Meslek yüksekokulu programlarının daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmesini sağlamak​​​​​​​ ve bilinirliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde yeni bir çalışma başlatıldığını açıklayan Özvar, meslek yüksekokulu programlarının tanıtımına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Mevcut staj anlayışının yeterli uygulama tecrübesi sağlamadığını belirten Özvar, İşletmede Mesleki Eğitim modeliyle öğrencilerin dört yarıyılın en az birini işletmelerde geçirmesini hedeflediklerini açıkladı.

Özvar, mümkün olan programlarda iki yarıyıl okulda, iki yarıyıl işletmede eğitim modelinin de uygulanabileceğini ifade etti.

Modelin ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacağını kaydeden Özvar, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek çalışma ortamıyla daha fazla buluşmasını amaçladıklarını belirtti.

"Araştırma üniversiteleri kaliteli yayında OECD ortalamasını yakaladı"

Türkiye'nin bilimsel üretimde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Özvar, yükseköğretime ve bilimsel araştırmalara ayrılan kaynakların artmasının üniversitelerin performansına olumlu yansıdığını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulunun temel politikalarından birinin üniversitelerin rekabet güçlerine göre farklılaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Özvar, Türkiye'de 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere, 23 araştırma üniversitesinin bulunduğunu bildirdi.

Özvar, son yıllarda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin bilimsel yayın üretiminde dünyada 35'inci sıradan 13. sıraya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Araştırma üniversitelerinin kaliteli yayın performansında OECD ortalamasını yakaladığını belirten Özvar, bu gelişmeyi Türk yükseköğretiminin son 40-50 yılda yakaladığı en önemli ivmelerden biri olarak değerlendirdi.

"Uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar"

Türkiye'de yaklaşık 380 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ve 3 binden fazla uluslararası akademisyenin üniversitelerde görev yaptığını bildiren Özvar, Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinde dünyada ilk 7 ülke arasında bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası öğrencilerin yüzde 95'ten fazlasının eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü ifade eden Özvar, bu öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık katkı sağladığını belirtti.

Teknoparkların üniversitelerde üretilen bilginin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynadığını açıklayan Özvar, akademisyenlerin laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde ortaya koydukları çalışmaların fikri mülkiyet haklarına, şirketleşmeye ve ekonomik katma değere dönüşmesini istediklerini kaydetti.