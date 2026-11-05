Türkiye'den 22 üniversite dünyada ilk 1000'e girdi

Yükseköğretim Kurulunun diploma denklik süreçlerinde kabul ettiği dört uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking'in 2026 yılı sonuçları açıklandı.

Dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 50 üniversite yer aldı. Bilimsel yayın hacmine göre 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girerken, yalnızca iki üniversite ilk 500'de yer buldu.

SBÜ, 77 basamak ilerleme kaydetti

Sıralamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünya genelinde 225’inci sırada yer alarak Türkiye birincisi oldu. Hacettepe Üniversitesi ise dünya 375’incisi olarak Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 302’nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu yıl 225’inci sıraya yükselerek 77 basamak ilerleme kaydetti. Üniversite, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında da dünya 58’inciliğine yükselerek Türkiye birinciliğini korudu.

Hacettepe 2. sırada yer aldı

Hacettepe Üniversitesi, dünya genelinde 375’inci sırada yer alarak Türkiye sıralamasında ikinci oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi 551’inci, Gazi Üniversitesi 573’üncü, Ankara Üniversitesi 589’uncu ve Ege Üniversitesi 603’üncü sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi 669’uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 679’uncu, Atatürk Üniversitesi 730’uncu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745’inci sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye’den 10 üniversite, dünyanın ilk 750 üniversitesi arasında yer aldı.

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre, tüm bilim alanlarını kapsayan bilimsel yayın hacmi (P) göstergesinde Türkiye'den ilk 1000'e giren 22 üniversite ve dünya sıralamaları şöyle:

Türkiye Sırası Üniversite Dünya Sırası 1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225 2 Hacettepe Üniversitesi 375 3 İstanbul Teknik Üniversitesi 551 4 Gazi Üniversitesi 573 5 Ankara Üniversitesi 589 6 Ege Üniversitesi 603 7 İstanbul Üniversitesi 669 8 Yıldız Teknik Üniversitesi 679 9 Atatürk Üniversitesi 730 10 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745 11 Erciyes Üniversitesi 805 12 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 814 13 Dokuz Eylül Üniversitesi 824 14 Akdeniz Üniversitesi 843 15 Marmara Üniversitesi 853 16 Çukurova Üniversitesi 906 17 Fırat Üniversitesi 918 18 Selçuk Üniversitesi 937 19 Bursa Uludağ Üniversitesi 960 20 Koç Üniversitesi 975 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi 979 22 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 997

Sıralamadaki dünya dereceleri, 2021–2024 döneminde yayımlanan bilimsel çalışmaların kesirli sayım yöntemiyle hesaplanan yayın hacmine göre belirlendi.

SBÜ'de hedef sağlık bilimlerine yön veren üniversitelerden olmak

Sonuçları değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, sağlık temalı bir üniversite olduklarını belirterek özellikle Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında elde edilen başarının önemine dikkat çekti.

Hedeflerinin yalnızca Türkiye'deki üniversitelerle rekabet etmek olmadığını vurgulayan Aydın, Harvard, Oxford, Johns Hopkins, Cambridge, Stanford, Imperial College London ve University College London gibi dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel alanda yarışmayı amaçladıklarını ifade etti.

Rektör Aydın, başarıda emeği bulunan akademisyenleri, hekimleri, araştırmacıları ve tüm üniversite çalışanlarını tebrik ederek hedeflerinin dünya tıbbına ve sağlık bilimlerine yön veren üniversiteler arasında yer almak olduğunu kaydetti.