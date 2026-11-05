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Eğitim
TRT Haber 05.11.2026 11:54

Türkiye'den 22 üniversite dünyada ilk 1000'e girdi

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre, dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 50 üniversite yer aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) dünya 225'incisi olarak Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Türkiye'den 22 üniversite dünyada ilk 1000'e girdi

Yükseköğretim Kurulunun diploma denklik süreçlerinde kabul ettiği dört uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking'in 2026 yılı sonuçları açıklandı.

Dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 50 üniversite yer aldı. Bilimsel yayın hacmine göre 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girerken, yalnızca iki üniversite ilk 500'de yer buldu.

SBÜ, 77 basamak ilerleme kaydetti

Sıralamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünya genelinde 225’inci sırada yer alarak Türkiye birincisi oldu. Hacettepe Üniversitesi ise dünya 375’incisi olarak Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 302’nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu yıl 225’inci sıraya yükselerek 77 basamak ilerleme kaydetti. Üniversite, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında da dünya 58’inciliğine yükselerek Türkiye birinciliğini korudu.

Hacettepe 2. sırada yer aldı

Hacettepe Üniversitesi, dünya genelinde 375’inci sırada yer alarak Türkiye sıralamasında ikinci oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi 551’inci, Gazi Üniversitesi 573’üncü, Ankara Üniversitesi 589’uncu ve Ege Üniversitesi 603’üncü sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi 669’uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 679’uncu, Atatürk Üniversitesi 730’uncu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745’inci sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye’den 10 üniversite, dünyanın ilk 750 üniversitesi arasında yer aldı.

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre, tüm bilim alanlarını kapsayan bilimsel yayın hacmi (P) göstergesinde Türkiye'den ilk 1000'e giren 22 üniversite ve dünya sıralamaları şöyle:

Türkiye Sırası Üniversite Dünya Sırası
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225
2 Hacettepe Üniversitesi 375
3 İstanbul Teknik Üniversitesi 551
4 Gazi Üniversitesi 573
5 Ankara Üniversitesi 589
6 Ege Üniversitesi 603
7 İstanbul Üniversitesi 669
8 Yıldız Teknik Üniversitesi 679
9 Atatürk Üniversitesi 730
10 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745
11 Erciyes Üniversitesi 805
12 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 814
13 Dokuz Eylül Üniversitesi 824
14 Akdeniz Üniversitesi 843
15 Marmara Üniversitesi 853
16 Çukurova Üniversitesi 906
17 Fırat Üniversitesi 918
18 Selçuk Üniversitesi 937
19 Bursa Uludağ Üniversitesi 960
20 Koç Üniversitesi 975
21 Karadeniz Teknik Üniversitesi 979
22 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 997

Sıralamadaki dünya dereceleri, 2021–2024 döneminde yayımlanan bilimsel çalışmaların kesirli sayım yöntemiyle hesaplanan yayın hacmine göre belirlendi.

SBÜ'de hedef sağlık bilimlerine yön veren üniversitelerden olmak

Sonuçları değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, sağlık temalı bir üniversite olduklarını belirterek özellikle Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında elde edilen başarının önemine dikkat çekti.

Hedeflerinin yalnızca Türkiye'deki üniversitelerle rekabet etmek olmadığını vurgulayan Aydın, Harvard, Oxford, Johns Hopkins, Cambridge, Stanford, Imperial College London ve University College London gibi dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel alanda yarışmayı amaçladıklarını ifade etti.

Rektör Aydın, başarıda emeği bulunan akademisyenleri, hekimleri, araştırmacıları ve tüm üniversite çalışanlarını tebrik ederek hedeflerinin dünya tıbbına ve sağlık bilimlerine yön veren üniversiteler arasında yer almak olduğunu kaydetti.

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