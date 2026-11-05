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Dünya
AA 05.11.2026 12:23

Fransa'da kuşatma eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi

Fransa'da sendikaların çağrısı ile yüz binlerce kişinin sokağa ineceği genel grev öncesi eğitim koşullarını protesto etmek için lise ve üniversitelerin önünde kuşatma eylemi düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti.

Fransa'da kuşatma eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi

Sendikaların bugün için genel grev çağrısı yaptığı ülkede hükümetin eğitim taahhütlerini yetersiz bulan öğrencilerin liselerde ve üniversitelerde kuşatma eylemleri birçok şehirde devam ediyor.

Yerel basında ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris’teki Panheon-Assas Üniversitesi önünde çöp kovaları ile barikatlar kurarak okula girişleri kapatan öğrenciler polisler tarafından geri püskürtüldü.

Kolluk kuvvetlerinin eylemcileri itekleyerek bölgeden uzaklaştırdığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Başkentte Victor Hugo, Sophie Germain, Claude Monet, Helene Boucher, Simone Weil liseleri başta olmak üzere birçok okulda öğrencilerin çöp kovaları ve barikatlarla okulları kuşatma eylemleri sürüyor.

Bordeaux'da Camille Jullian Lisesi önünde zincir oluşturarak eylem yapmak isteyen öğrenciler polisler tarafından uzaklaştırıldı.

Paris ve Bordeaux'nun yanı sıra Rennes ve Lille de kuşatma eylemlerinin yapıldığı başlıca şehirler arasında yer alıyor.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından dün yeniden canlanmıştı.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışma yaratırken, yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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