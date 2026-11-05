Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iklim değişikliğiyle mücadelesi COP31'de tanıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında özel etkinlik programları hazırlandı.

İklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek ve ortak çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenecek etkinliklerde, kurumlar, spor kuruluşları, bilim insanları, sporcular ve gençler bir araya gelecek.

Zirvede, değişen iklim koşullarında sporun geleceği ele alınacak, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözüm önerileri ve proje deneyimleri paylaşılacak. Sporcu sağlığı, iklim değişikliğinin sportif performansa etkileri ve gençlerin geliştirdiği çevre ve iklim projeleri uluslararası gündeme taşınacak.

Sporcu sağlığı ve temiz spor ele alınacak

"Değişen İklimde Sporcu Sağlığını Korumak: Temiz Spor ve Güvenli Spor Organizasyonları" başlıklı etkinlikte, sporcu sağlığının korunması, dopingle mücadele ve temiz spor kültürünün yaygınlaştırılması konuları değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy'un katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan programa, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kazım Mert Açıkgöz, Dopingle Mücadele Derneği, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katılacak.

Programda sporcuların, antrenörlerin ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. İklim koşullarına uyum, güvenli antrenman ve müsabaka ortamları ile çevresel sürdürülebilirliği gözeten spor organizasyonlarına ilişkin iyi uygulamalar da tanıtılacak.

Bilimsel bulgular sporcu deneyimleriyle buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanan "Heat to Perform: İklim Değişikliğinin Sportif Performansa Etkileri" başlıklı etkinlikte, bilimsel bilgi ile saha deneyimi buluşturulacak.

Etkinlikte, artan sıcaklıkların, hava kalitesindeki değişimlerin ve çevresel stresin sporcuların fiziksel ve bilişsel performansına etkileri değerlendirilecek. Sporcu ve antrenörlerin deneyimleri üzerinden değişen iklim koşullarının antrenman ve müsabaka süreçlerine yansımaları tartışılacak.

Gençler, iklim çözümlerini paylaşacak

COP31'de gençlerin çevre ve iklim alanında geliştirdiği projelere de yer verilecek.

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılımıyla 7 bölgede yedi şehirde düzenlenen COP31 Gençlik İklim İdeathonu kapsamında ortaya çıkan başarılı proje fikirleri ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla buluşturulacak.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) "Çevre ve İklim" özel çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 76 ilden 282 proje arasından seçilecek örnekler de gençler tarafından sunulacak.

Gençler, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını, geliştirdikleri çözümleri ve uygulama deneyimlerini doğrudan aktaracak.

Bu paylaşımlarla başarılı projelerin görünürlüğünün artırılması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve gençlerin iklim eylemine katkılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yurtlarda uygulanan Komşum Projesi tanıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim yurtlarının yemekhanelerinde tüketilmeyen ancak tüketime uygun yemeklerin gönüllü öğrenciler aracılığıyla talep edenlere ulaştırılmasını sağlayan Komşum Projesi de katılımcılara anlatılacak.

Projeyle gıda israfının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.