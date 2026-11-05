Samsun'da tüketiciyi mağdur eden işletmeye idari yaptırım

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Kaplan, Samsun'da indirimli ürünün iadesini kabul etmeyip tüketiciye "Git nereye şikayet edersen et" diyen işletmeye yönelik denetim gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın indirimli ürünün piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığını belirterek ürünü iade etmek istediğini ancak işletmenin iadeyi kabul etmeyerek tüketiciyi şikâyet hakkını kullanması yönünde geri çevirdiğini aktardı.

Vatandaşın durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirmesi üzerine Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini belirten Kaplan, işletmede kapsamlı bir denetim yapıldığını kaydetti.

400 ürün denetlendi, dosya Reklam Kuruluna gitti

Denetimlerde kırtasiye, temizlik ve züccaciye reyonlarındaki 400 ürünün incelendiğini aktaran Kaplan, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan denetimlerde, 400 adet kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünü incelenmiş, 10 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edilerek işletme hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 üründe indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, kampanya öncesi fiyatların ise ispatlanamadığı belirlenmiş; ilgili işletme hakkında Reklam Kuruluna sevk edilmiştir."

"'Git nereye şiakyet edersen et' devrini kapatıyoruz"

Tüketici haklarının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Kaplan, "Tüketicimizin hakkını korumak için Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi baba ocağım olan Samsun'da da görev başındayız. 'Git nereye şikayet edersen et' devrini kapatıyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.