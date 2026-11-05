Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.11.2026 13:03

Samsun'da tüketiciyi mağdur eden işletmeye idari yaptırım

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, Samsun'da bir tüketicinin ürün iadesi talebini reddeden ve mevzuata aykırı davrandığı belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandığını, yanıltıcı indirimler nedeniyle de Reklam Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Samsun'da tüketiciyi mağdur eden işletmeye idari yaptırım

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Kaplan, Samsun'da indirimli ürünün iadesini kabul etmeyip tüketiciye "Git nereye şikayet edersen et" diyen işletmeye yönelik denetim gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın indirimli ürünün piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığını belirterek ürünü iade etmek istediğini ancak işletmenin iadeyi kabul etmeyerek tüketiciyi şikâyet hakkını kullanması yönünde geri çevirdiğini aktardı.

Vatandaşın durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirmesi üzerine Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini belirten Kaplan, işletmede kapsamlı bir denetim yapıldığını kaydetti.

400 ürün denetlendi, dosya Reklam Kuruluna gitti

Denetimlerde kırtasiye, temizlik ve züccaciye reyonlarındaki 400 ürünün incelendiğini aktaran Kaplan, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan denetimlerde, 400 adet kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünü incelenmiş, 10 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edilerek işletme hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 üründe indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, kampanya öncesi fiyatların ise ispatlanamadığı belirlenmiş; ilgili işletme hakkında Reklam Kuruluna sevk edilmiştir."

"'Git nereye şiakyet edersen et' devrini kapatıyoruz"

Tüketici haklarının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Kaplan, "Tüketicimizin hakkını korumak için Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi baba ocağım olan Samsun'da da görev başındayız. 'Git nereye şikayet edersen et' devrini kapatıyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı CİMER Reklam Kurulu
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Bahçelievler'de toprak kaydı: 2 işçi toprak altında kaldı
12:59
TAYFUN Blok-2 füzeleri ve HÜRKUŞ-II göreve hazır
12:55
Roma'ya giden uçak, bomba ihbarı nedeniyle Fransa'daki askeri üsse iniş yaptı
12:42
Denizaltıların keşif ve gözetleme yeteneği ASELSAN MERCAN 100 ile artacak
12:34
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
12:24
Fransa'da kuşatma eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi
Renkli kanatların pupadan kelebek olmaya uzanan serüveni
Renkli kanatların pupadan kelebek olmaya uzanan serüveni
FOTO FOKUS
Kamp duvarlarından dünyaya uzanan çizgiler: Gazzeli Alaa Al-Lagta'nın hikayesi
Kamp duvarlarından dünyaya uzanan çizgiler: Gazzeli Alaa Al-Lagta'nın hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ