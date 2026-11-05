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Türkiye
AA 05.11.2026 13:39

Zonguldak'ta sağanak heyelana sebep oldu

Zonguldak'ta daha önce heyelan riski nedeniyle tahliye edilen iki katlı binanın bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı yıkıldı, elektrik direği devrildi.

Zonguldak'ta sağanak heyelana sebep oldu

Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.

Öte yandan binanın çevresinde ve yoldaki toprak birikintisi dronla görüntülendi.

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