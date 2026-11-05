Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli takımımızın 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formanın hiçbir zaman yalnızca bana ait olduğunu hissetmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme, savunma ve dünyanın dört bir yanındaki statlara taşıma ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Formayı geleceğe devretme zamanının geldiğini belirten Ronaldo, "Kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar yalnızca akılla verilmez, kalple de verilir." dedi.

Yıldız futbolcu, "Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren yolculuk sona erdi. Milli takımla yaşadığım her şeye dönüp baktığımda yalnızca maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. Yurt dışında yaşayan ve 90 dakikalığına kendini evine biraz daha yakın hisseden Portekizlileri görüyorum. Hiç tanışmadığım ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizli'yi görüyorum. Çünkü günün sonunda futbol bir oyundan çok daha büyüktür. Futbol, insanlarla ilgilidir." diye konuştu.

Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maç ve attığı 146 golle, bir milli takım formasını en çok giyen ve milli takımda en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde tutuyor.

Son maçına Galler karşısında çıktı

Ronaldo'nun milli takımdaki son maçı, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği karşılaşma oldu.

Tecrübeli oyuncu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendiği maçta süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Disiplin kurulu tarafından 255 avro para ve 30 gün men cezası verilen Ronaldo, takım arkadaşlarından özür dilediği 1740 kelimelik açıklamasında milli takımı bırakmayacağını söylemişti.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda ilk kez 2003'te forma giymişti. 5 kez Ballon d'Or ödülüne layık görü