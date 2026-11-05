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Güncel
AA 05.11.2026 13:09

Brüksel'e giden uçak bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçağın bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptığı duyuruldu.

Brüksel'e giden uçak bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptı
[Temsili fotoğraf]

Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, federal polis konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait uçağın Brüksel Havalimanı'na planlı inişinden önce bomba ihbarı alındığı belirtilerek, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediği kaydedildi.

Uçağın güvenli şekilde Brüksel Havalimanı'na indiği aktarılan açıklamada, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son günlerde bazı Avrupa başkentleri arasında sefer yapan uçaklar hakkında bomba ihbarları alınmış, yetkililer uçakları inceledikten sonra patlayıcı izine rastlamamıştı.

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