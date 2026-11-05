Bakan Fidan'dan KKTC ziyareti: İki devletli çözüm masada

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, KKTC ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili konular ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin eşit hak sahibi olduğu Ada’da kendi arzu ettikleri şekilde, özgür ve müreffeh bir biçimde yaşayabilmelerini temenni ederken, Ana Vatan ve Garantör devlet sıfatlarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının teminine yönelik çabalarını aralıksız sürdürüyor.

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiği, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği, Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalmasının temelinde Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin özden gelen haklarını reddetmesi ile siyasi gücü ve ekonomik refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesinin bulunduğu, Türkiye tarafından ikili düzeyde ve ilgili tüm uluslararası platformlarda vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftaları kapsamındaki hitaplarında KKTC’nin bir an evvel tanınması yönünde uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.

Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Guterres'in himayesinde yürütülen işbirliği süreci

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ada’daki iki lider arasında 15 Ekim 2024'te New York’ta yapılan gayri resmi üçlü akşam yemeğinin ardından BM tarafından yapılan açıklamada, mevcut ortamda Ada’daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik ortak zemin bulunmadığı teyit edildi.

2025 itibarıyla, Guterres'in de önerisi üzerine, Ada’daki iki halka da yarar sağlayabilecek işbirliği alanlarının tespitine odaklanılan ve işbirliği kültürünün tesisi vasıtasıyla güven inşasını hedefleyen bir süreç başlatıldı.

Bu çerçevede, Guterres'in ev sahipliğinde, Ada’daki iki tarafın liderlerinin, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının katıldığı ilk genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantı, 17-18 Mart 2025'te Cenevre’de yapılırken, burada tarafların üzerinde çalışabileceği altı işbirliği başlığı tespit edildi.

16-17 Temmuz 2025'te New York’ta tertiplenen benzer formatlı ikinci toplantıda, aradan geçen süre zarfında söz konusu işbirliği başlıklarında kaydedilen gelişmeler gözden geçirildi.

Bununla birlikte, yeni geçiş kapılarının açılması gibi önemli başlıklarda bugüne kadar ilerleme sağlanamadı.

Guterres'in Kıbrıs Adası’nı ziyareti ve başlatmayı tasarladığı yeni girişim

Guterres, 27-29 Temmuz'da Ada’ya ilk ziyaretini yaptı. Liderlerle ikili ve üçlü temaslarının ardından yaptığı basın açıklamasında, söz konusu işbirliği başlıkları üzerine çabaların yoğunlaştırılmasının lazım geldiğini, gerekli hazırlıkların yapılmasını takiben 5+1 formatında toplantı düzenlenmesine karar verdiğini, ancak sonuç getirmeyecek bir toplantı arzu etmediğini kaydetti.

Guterres, son olarak BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında iki liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 29 Ekim-10 Kasım tarihlerinde Ada’yı ziyaret ediyor.

Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bu kapsamda, 30 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'le, 2 Kasım'da ise KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’la baş başa bir araya geldi.