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TRT Haber, AA 05.11.2026 12:37

Denizaltıların keşif ve gözetleme yeteneği ASELSAN MERCAN 100 ile artacak

ASELSAN, modern denizaltı platformlarının keşif, gözetleme, hedef tespiti ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmiş elektro-optik kabiliyetler sunan MERCAN 100 Denizaltı Optronik Mast Sistemi'ni geliştirdi.

Denizaltıların keşif ve gözetleme yeteneği ASELSAN MERCAN 100 ile artacak

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre MERCAN 100 Denizaltı Optronik Mast Sistemi, gelişmiş görüntüleme kabiliyetleriyle zorlu deniz koşullarında hedeflerin tespitini, takibini ve tanınmasını sağlıyor.

MERCAN 100, farklı operasyonel koşullarda çok bantlı (multi-spektral) görüntüleme sağlamak amacıyla yüksek performanslı orta dalga kızılötesi (MWIR), gündüz görüş (Day TV) ve kısa dalga kızılötesi (SWIR) kameralarını tek yapıda bir araya getiriyor.

 

Sistem, bu farklı görüntüleme teknolojilerini birleştirerek denizaltı mürettebatının değişen ışık ve çevre koşullarında etrafını gözlemlemesine ve kritik görsel bilgiler toplamasına olanak tanıyor.

360 derece panoramik gözetleme ve hedef konumlandırma

Sistem, göze zararsız lazer mesafe ölçer ve optik mesafe ölçüm kabiliyetleriyle hedef konumlandırmayı geliştirirken gelişmiş görüntüleme fonksiyonlarıyla da etkili keşif ve gözetlemeyi destekliyor.

Çevreye dair kapsamlı görüş sunmak üzere tasarlanan MERCAN 100, odaklanmış gözlem için "sektörel tarama" modunun yanı sıra 360 derecelik panoramik "Hızlı Çevresel Gözetleme" özelliğini barındırıyor. Bu fonksiyonlar sayesinde mürettebatın çevreyi verimli şekilde taramasına, potansiyel hedefleri tespit etmesine, takip ve konumlandırma görevlerini sürdürmesine imkan tanınıyor.

Denizaltıların keşif ve gözetleme yeteneği ASELSAN MERCAN 100 ile artacak

Sistemin sahip olduğu gelişmiş elektro-optik sensörler, denizaltı operasyonları için zamanında bilgi sağlayarak durumsal farkındalığı artırıyor ve mürettebatın deniz ortamına dair daha net resim oluşturmasına yardımcı oluyor.

Zorlu koşullara dayanıklı mimari ve CMS entegrasyonu

Güçlü sistem mimarisini zorlu deniz ve hava koşullarına dayanacak yapıyla birleştiren MERCAN 100, farklı denizaltı platformlarına uyarlanabiliyor.

Sistem, aynı zamanda Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile entegrasyon seçeneği sunarak sahip olduğu kabiliyetlerin denizaltının daha geniş operasyonel mimarisine dahil edilmesini sağlıyor. Üzerinde GPS/Elektronik Destek (ED) anteni de bulunduran sistem, denizaltı platformlarının keşif ve gözetleme potansiyelini önemli ölçüde artırıyor.

MERCAN 100, ASELSAN’ın su altı operasyonlarının karmaşık taleplerine yönelik güvenilir ve uyarlanabilir elektro-optik teknolojiler geliştirme yaklaşımını yansıtıyor.

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