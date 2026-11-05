TAYFUN Blok-2 füzeleri ve HÜRKUŞ-II göreve hazır

Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündem değerlendirildi.

Hakkari ve Van'da şehit olan 2 askerimiz ile ilgili başsağlığı mesajı verildi:

"Yüksekova/Hakkâri’de yasa dışı hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ile Çaldıran/Van’daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım’da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"Son bir hafta içinde 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadele konusunda ise şu açıklamaya yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur."

"2026'da 15 bin 294 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı"

Hudut güvenliği konusunda şu bilgilendirme yapıldı:

"Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, 1.766 şahıs hududu geçemeden engellenmiş. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da

59 bin 621 olmuştur."

İkili görüşmeler, ziyaretler

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun ziyareti ve resmi temaslarına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 28 Ekim’de Sayın Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımız, Bulgaristan’da düzenlenen “Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı”na katılmıştır. Ülkemizde icra edilen “Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” ile Portekiz’de düzenlenen “NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu” bugün (5 Kasım), Romanya’da icra edilen “NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı” ise yarın (6 Kasım) sona erecektir.

Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde; 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilmekte, yine bugün (5 Kasım) iki ülkenin harp okullarından sporcuların katılımıyla MSÜ Deniz Harp Okulumuzun ev sahipliğinde Karma Yüzme Müsabakası düzenlenecektir.

Diğer yandan, “İki devlet, tek millet” anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olduğumuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın “8 Kasım Zafer Günü” ile “9 Kasım Devlet Bayrak Günü”nü şimdiden kutluyoruz.



31 Ekim’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeye ve 2-4 Kasım tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarete refakat eden Sayın Bakanımız, bugün (5 Kasım) Katar Savunma Bakanı ile Hırvatistan Parlamento Başkanı’nı ağırlayacaktır.



Sayın Genelkurmay Başkanımız, 26 Ekim’de, Amasya’da 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen “Sancak Tevdi” ile 30 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen “5’inci Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Şampiyonası Kapanış” törenlerine katılmış, 4 Kasım’da İsveç Genelkurmay Başkanı’nın resmî davetlisi olarak gittiği İsveç’te ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. 3 Kasım’da Kuvvet Komutanlarımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı tarafından, Azerbaycan’ın “Zafer Günü” ve “Devlet Bayrak Günü” dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona iştirak edilmiştir."

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

TSK'nın eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlerine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda Estonya’da ve yerinden katılımla gerçekleştirilen “Crossed Swords” ve Konya’da icra edilen “Millî Anadolu Ankası Personel Kurtarma” tatbikatları yarın (6 Kasım’da); Ankara’da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatı ise 12 Kasım’da sona erecektir. 4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye/Mısır’da TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Meltem hücumbotumuzun katılımıyla suüstü, denizaltı savunma, hava savunma ve sualtı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiği “Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı”nın Seçkin Gözlemci Günü, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla 8 Kasım’da icra edilecek.

- İntikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Mavi Balina Tatbikatı” ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecektir. Diğer yandan 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’daki “Poseidon” ve “NATO Tracia”, Azerbaycan’daki “Sonsuzluk” ile,

- Yerinden katılımla düzenlenecek “NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol” tatbikatlarına iştirak edilecek. Ayrıca, Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı tarafından 9-22 Kasım tarihleri arasında koalisyonun “Koalicja 26.2 Tatbikatı”na İstanbul’daki karargâhından katılım sağlanacaktır.

7-18 Kasım tarihleri arasında Batı Karadeniz’de icra edilecek Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Karadeniz Görev Grubu 13’üncü Aktivasyonu kapsamında TCG Akçay tarafından 7-9 Kasım tarihleri arasında Varna/Bulgaristan’a, Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi maksadıyla

30 Ekim’de intikale başlayan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynlerimiz tarafından 8-9 Kasım’da Cibuti’ye, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 31)” kapsamında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Aziz Kiril Metodiy (SV.KIRIL I METOD II) tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Antalya’ya, İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 7-8 Kasım ve 10-12 Kasım tarih aralığında Mersin’e, “Mavi Balina-2026 Tatbikatı” kapsamında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarından İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino ve Blas De Lezo ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Aegean tarafından 7-13 Kasım tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.



Ayrıca, ABD Deniz Kuvvetleri unsurları Mount Whitney ve Bulkeley tarafından Aksaz’a gerçekleştirilecek liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanımız ile ABD 6’ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı (STRIKFORNATO) arasında görüşme yapılması planlanmaktadır.



30 Ekim’de, 3’üncü Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımız ile 2’nci Lojistik Destek Gemileri Komodorluğumuza Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar düzenlenen törenlerle tevdi edilmiştir. Diğer yandan Bugün (5 Kasım) muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Doğu Akdeniz’de eğitim uçuşu, 10 Kasım’da “Atatürk'ü Anma Günü” dolayısıyla SOLOTÜRK tarafından Anıtkabir’de saygı uçuşu gerçekleştirilecektir. Mehteran Birlik Komutanlığımızca “Uluslararası Arşiv ve Arşivcilik Sempozyumu” kapsamında 6 Kasım’da İstanbul’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz tarafından “Uluslararası Askerî Bandolar Festivali” kapsamında 7-8 Kasım’da Almanya’da konserler icra edilecek, Devlet Opera ve Balesi tarafından ise 7 Kasım’da Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığımızda “Denizin Hikâyesi” adlı müze konseri gerçekleştirilecektir.

24-25 Ekim’de Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası”nda 16-19 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü, kadınlar 20-24 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul Boğazı-Adalar rotasında 65 yatın katılımıyla gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı 7’nci Uluslararası Yat Yarışı”nda, Cumhuriyet Kupası kapsamında farklı kategorilerde 3 ikincilik ve 1 dördüncülük, genel tasnifte 1 Trofe şampiyonluğu ve 1 Trofe üçüncülüğü, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası”nda 3 Masterlar Türkiye rekoru kırarak 12 birincilik, 17 ikincilik ve 9 üçüncülük elde eden TSK Spor Gücü Takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz."

"TAYFUN Blok-2 füzesi ile 2 adet HÜRKUŞ-II uçağı envantere alındı"

Haftalık bilgilendirmede savunma sanayii ve envantere giren yeni silah sistemleri konusuna da değinildi:

"Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün gücüne güç katıyor"

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri ve duyurulara ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"“Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini” ile “Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları 23 Kasım’a kadar devam edecektir.



Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırılışının ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.



Millî Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.



Sonuç olarak, sahip olduğu üstün harekât kabiliyeti, modern silah ve sistemleri, güçlü hava unsurları ve nitelikli personeliyle her geçen gün gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye, ülkemizin caydırıcı gücü olarak bağımsızlığımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olmaya devam edecektir."

Basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin sorular cevaplandırıldı.

"Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı"

Türkiye-İran hududundaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim 2026 tarihinde yasa dışı geçişe müdahale esnasında; İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

"3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"Komşumuz Irak’a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Türkiye-Irak sınırındaki faaliyetlere ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Komşumuz Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütmekte olduğumuz iş birliğini devam ettirmekteyiz.Bu kapsamda Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması; huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak’a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."