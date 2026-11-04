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Savunma
AA 04.11.2026 15:56

HÜRKUŞ'ta 2 yeni teslimat: Envanterdeki uçak sayısı 4 oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha kabul işlemleri tamamlandı. Son teslimatlarla Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi.

HÜRKUŞ'ta 2 yeni teslimat: Envanterdeki uçak sayısı 4 oldu

Proje kapsamında 2 uçağın daha kabul işlemleri, SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlandı. Son kabullerle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran SSB Başkanı Haluk Görgün, teslimatların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor! Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ’larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

Pilot eğitiminde HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN zinciri

Türkiye'nin ilk yerli ve milli insanlı askeri eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak.

HÜRKUŞ, temel uçuş eğitiminden ileri jet eğitim uçağı HÜRJET'e, ardından milli muharip uçak KAAN'a uzanan pilot yetiştirme sürecinin ilk aşamasını oluşturacak.

Görgün, HÜRKUŞ teslimatlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, uçakların geleceğin pilotlarının yetiştirilmesindeki önemine dikkati çekerek, "Teslim ettiğimiz uçaklarımız ülkemizin evlatlarını, geleceğin pilotlarını yetiştirecek, onlara Türk mühendisliğinin ürettiği bir platformda kanat açmayı öğretecek. Çok daha çevik, gelişmiş aviyonik ve yazılımlarla donatılan, sınıfının en iyisi HÜRKUŞ uçaklarımızı kahraman pilotlarımıza emanet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yerli savunma sanayii ekosisteminin katkısıyla geliştirildi

HÜRKUŞ projesinde, TUSAŞ'ın yanı sıra Türk savunma sanayiinin farklı alanlarda uzmanlaşmış şirketleri de görev üstleniyor.

Uçağın aviyonik sistemlerinde ASELSAN, iklimlendirme çözümlerinde TASECS, dijital video kayıt sisteminde HAVELSAN ve yedek uçuş enstrümanlarında KAREL'in ürünleri kullanılıyor. TUSAŞ, ANDAR ve TAAC ise uçuş ve kontrol sistemleriyle projeye katkı sağlıyor.

Görgün, daha önce yaptığı değerlendirmede, Türk savunma sanayisinde 4 bin 500'den fazla firmanın katılımıyla 1500'ü aşkın projenin eş zamanlı yürütüldüğünü, HÜRKUŞ dahil çok sayıda projede seri üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatlarının program takvimi doğrultusunda kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Hürkuş HÜRJET
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