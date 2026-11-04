Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi

Türk savunma sanayiinin dünya çapında başarılara imza atan platformu Bayraktar TB2, modern muharebe sahasının dinamiklerine uygun yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2'nin 16 x FPV Drone Atış Testi'ni başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kanat altında 16 FPV Kamikaze Drone

Paylaşılan görüntülerde, Bayraktar TB2'nin her iki kanadının altına özel olarak geliştirilen salanlarla 8'er adet olmak üzere toplam 16 adet FPV (First-Person View) kamikaze drone entegre edildiği görüldü.

Hazırlık aşamalarının ardından pistten havalanan TB2, intikal ettiği görev bölgesinde FPV dronları başarıyla serbest bıraktı.

Uçaktan ayrılan FPV dronların uçuş kontrolü ve hedefe yöneliş anları kameralara yansırken, bir FPV dronun yerdeki hedefi tam isabetle vurduğu anlar testin başarısını gözler önüne serdi.

"Uçan ana platform" konsepti

Bu başarılı testle birlikte Bayraktar TB2, yalnızca klasik lazer güdümlü akıllı mühimmatları (MAM-L, MAM-C vb.) değil; modern savaş alanlarında etkisi giderek artan FPV ve dolanan mühimmatları da bünyesinde taşıyıp havadan fırlatabilen bir "taşıyıcı ana platform" rolünü üstlenmiş oldu.