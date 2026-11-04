Starlink çıkmazı: Üstünlük mü bağımlılık mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Starlink için yaptığı açıklamalar sadece Ukrayna-Rusya savaşını değil teknolojik bağımlılığın geldiği noktayı göstermesi adına da dikkate değer.

Hatırlanacağı üzere Başkan Trump, barış görüşmeleri için Ukrayna’ya bazı telkinlerde bulunmuş ve bu durum Kiev’de hoş karşılanmamıştı. Sonraki günlerde Starlink uydu hizmetinin Ukrayna’daki sinyal seviyelerinde ciddi bir düşüş gözlendi.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın şirketi tarafından sağlanan Starlink hizmeti, elektronik harp olan ortamlarda dahi hızlı, kesintisiz ve uzun menzilli iletişimi sağlamasıyla öne çıkıyor. Ukrayna bu hizmeti almaya başladıktan sonra Rusya’nın derinliklerini ve çok iyi korunan stratejik noktalarını defalarca vurdu.

Sinyal seviyesindeki azalmanın ardından Trump bir kez daha kameraların karşısına geçti. Starlink’in Ukrayna’da eskisi gibi kullanılması için Elon Musk ile görüşeceğini söyledi. Ve sinyal seviyesi bir kez daha eskisi gibi güçlü hal aldı.

Geldiğimiz noktada en kritik sorulardan biri Starlink’in stratejik bir üstünlük mü yoksa göbekten bağımlılık mı olduğu…

Savunma Sanayi Analisti Arda Mevlütoğlu ile hem bu soruya yanıt aradık hem de Türkiye’nin bu alandaki çözüm arayışına mercek tuttuk.

Bu noktada Mevlütoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri, Türkiye'nin son dönemlerde attığı adımlar... Uzay alanında kısa sürece yapılan atılımlara işaret eden Mevlütoğlu, Türk Uzay Ajansı'nın kurulmasının yanı sıra Delta-V, Fergani ve ROKETSAN gibi şirketlerin hamlelerinin son derece değerli olduğu görüşünde.

Ankara'nın bu alanda ciddi bir kabiliyet inşasına giriştiğini vurgulayan Mevlütoğlu, günün sonunda bu tür projelerin hem askeri hem sivil alanda elimizi hayli güçlendireceğinin altını çiziyor.