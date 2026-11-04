Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.11.2026 10:30

Starlink çıkmazı: Üstünlük mü bağımlılık mı?

Ukrayna için hayati önemdeki iletişim sistemi Starlink’in sinyal seviyesi ABD ile ilişkilere göre değişiyor… Öte yandan devletler arası bağımlılık günümüzde ‘teknoloji şirketinin patronuna bağımlılık’ durumuna evrildi. Yeni sürecin ciddi sıkıntılar getirebileceğine değinen uzmanlar, Türkiye’nin bunu aşabilmek için farklı adımlar attığı görüşünde.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Starlink için yaptığı açıklamalar sadece Ukrayna-Rusya savaşını değil teknolojik bağımlılığın geldiği noktayı göstermesi adına da dikkate değer.

Hatırlanacağı üzere Başkan Trump, barış görüşmeleri için Ukrayna’ya bazı telkinlerde bulunmuş ve bu durum Kiev’de hoş karşılanmamıştı. Sonraki günlerde Starlink uydu hizmetinin Ukrayna’daki sinyal seviyelerinde ciddi bir düşüş gözlendi.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın şirketi tarafından sağlanan Starlink hizmeti, elektronik harp olan ortamlarda dahi hızlı, kesintisiz ve uzun menzilli iletişimi sağlamasıyla öne çıkıyor. Ukrayna bu hizmeti almaya başladıktan sonra Rusya’nın derinliklerini ve çok iyi korunan stratejik noktalarını defalarca vurdu.

Sinyal seviyesindeki azalmanın ardından Trump bir kez daha kameraların karşısına geçti. Starlink’in Ukrayna’da eskisi gibi kullanılması için Elon Musk ile görüşeceğini söyledi. Ve sinyal seviyesi bir kez daha eskisi gibi güçlü hal aldı.

Geldiğimiz noktada en kritik sorulardan biri Starlink’in stratejik bir üstünlük mü yoksa göbekten bağımlılık mı olduğu…

Savunma Sanayi Analisti Arda Mevlütoğlu ile hem bu soruya yanıt aradık hem de Türkiye’nin bu alandaki çözüm arayışına mercek tuttuk.

Bu noktada Mevlütoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri, Türkiye'nin son dönemlerde attığı adımlar... Uzay alanında kısa sürece yapılan atılımlara işaret eden Mevlütoğlu, Türk Uzay Ajansı'nın kurulmasının yanı sıra Delta-V, Fergani ve ROKETSAN gibi şirketlerin hamlelerinin son derece değerli olduğu görüşünde.

Ankara'nın bu alanda ciddi bir kabiliyet inşasına giriştiğini vurgulayan Mevlütoğlu, günün sonunda bu tür projelerin hem askeri hem sivil alanda elimizi hayli güçlendireceğinin altını çiziyor.

Erdal Demirhan
Erdal Demirhan
Kurgu
ETİKETLER
Baykar Elon Musk Fergani TÜRKSAT 6A Ukrayna Uydu Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Zorlu: Rusya'nın olası talebi tüm üye devletlerin onayıyla değerlendirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
KPSS Lisans adayları branş sıralamalarını öğrenebilecek
12:47
Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı
12:30
Kekova Batığı Guinness Rekorlar Kitabı'nda
12:20
Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi
12:20
Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor
12:08
New York Eyalet Senatosu'na ilk kez Filistin kökenli bir isim seçildi
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ