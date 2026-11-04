Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2026 12:16

Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi

Fransa'da kan kurumunun depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine siber saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırıda bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi hızlı bir şekilde fark etti.

Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Fransa Siber Saldırı
Sıradaki Haber
New York Eyalet Senatosu'na ilk kez Filistin kökenli bir isim seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı
12:30
Kekova Batığı Guinness Rekorlar Kitabı'nda
12:20
Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor
12:08
New York Eyalet Senatosu'na ilk kez Filistin kökenli bir isim seçildi
12:05
ASELSAN'dan bu yıl üçüncü büyük ihracat rekoru
11:51
Togg T10X ekimde de en çok satılan otomobil oldu
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ