2026 ABD ara seçimleri: Temsilciler Meclisinde Demokratlar 225, Cumhuriyetçiler 136 sandalyeye ulaştı

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 225, Cumhuriyetçiler ise 136 sandalye elde etti.

Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 25 sandalye Demokratlara geçti.

Senato'da son durum

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Senato'da seçime konu koltuklardan 20'sini Demokratların, 12'sini Cumhuriyetçilerin almasıyla, Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 43 sandalyeye ulaştı.

Seçimlerde 7 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alan Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamış oldu.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.