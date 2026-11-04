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Dünya
TRT Haber 04.11.2026 11:30

İspanyol futbolcunun ölümü: Kaleci yargılanacak mı?

İspanyol futbolcu Alameda’nın maç sırasında rakip kalecinin müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Olayın ardından en çok tartışılan meselelerden biri de kalecinin ‘ölüme sebebiyet’ suçlamasıyla yargılanma ihtimali. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer hem bu soruya yanıt verdi hem de muhtemel yol haritasını anlattı.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir

Yeşil sahalarda ender görülen olaylardan biri geçtiğimiz günlerde İspanya’da yaşandı ve maalesef sonu ölümle bitti. İspanya 2. Futbol Ligi'ndeki Andorra-Tenerife maçının sonlarında kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki futbolcu Jesus de Miguel Alameda’nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Andorra kalecisi Jesus Owono’nun İspanya Futbol Federasyonu’ndan büyük bir ceza alması bekleniyor. Ancak akıllardaki en önemli soru, Owono’nun ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla mahkemeye çıkıp çıkmayacağı…

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer sürece dair merak edilenleri cevapladı…
 

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