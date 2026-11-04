Güney Kore: Kuzey Kore, Doğu Denizi’ne doğru çok sayıda füze fırlattı

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Güney Hamgyong eyaletindeki Sondok bölgesinden, bugün erken saatlerde Doğu Denizi'ne doğru çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin farklı türde füzeleri aynı anda fırlatıp fırlatmadığının araştırıldığı, bu kapsamda füzelerin özellikleri ve düştükleri yerleri belirlemek için ABD ile birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Ordunun Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey’in hareketlerini izlemeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Her türlü provokasyona ezici şekilde karşılık verme kabiliyetini ve hazırlığını korumaktadır.​​​​​​" ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'den füzelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore, cumartesi günü de taktik balistik füzelere monte edilmek üzere tasarlanan bir misket bombasını test etmişti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından füze atışlarının takip edildiği açıklaması

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı da Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze atışlarını yakından izlediklerini ve bölgedeki müttefiklerle yakın istişare halinde olduklarını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bu olayın ABD personeline, topraklarına veya müttefiklerine yönelik acil bir tehdit oluşturmadığı ve Washington'ın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik taahhütlerine ve savunma iş birliğine bağlı olduğu yinelendi.