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Dünya
AA 04.11.2026 09:42

Somali asıllı Kongre üyesi Ilhan Omar yeniden seçildi

ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı Müslüman üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.

Somali asıllı Kongre üyesi Ilhan Omar yeniden seçildi

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar, Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.

Omar, 2019'dan bu yana Minnesota'nın 5. seçim bölgesini temsilen Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyor.

Kongreye seçilen ilk iki Müslüman kadın

ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Omar, aynı zamanda Kongre'ye giren ilk Somali asıllı Amerikalı olarak biliniyor.

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