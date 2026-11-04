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Dünya
AA 04.11.2026 11:31

İsrailli siyasetçiler: ABD seçimleri sonrası Netanyahu başbakan kalamaz

İsrailli muhalif siyasetçiler, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların zafere ulaştığı ABD ara seçimlerinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun göreve devam edemeyeceğini vurguladı.

İsrailli siyasetçiler: ABD seçimleri sonrası Netanyahu başbakan kalamaz

ABD ara seçim sonuçlarını Netanyahu ve İsrail'e verilen destek bağlamında değerlendiren İsrailli muhalefet liderleri, ABD'de bu desteğin seçimlerde kaybetme nedenine dönüştüğüne işaret etti.

Muhalefetteki Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından "Netanyahu ile birlik hükümeti olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, "İsrail, onun başbakan olarak kalmasına izin veremez. Bu, güvenliği tehlikeye atar, demokrasiyi tehlikeye atar ve bizi uluslararası alanda mahveder." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, X hesabından, "ABD'de açıklanan ara seçim sonuçları, Netanyahu'nun hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler nezdinde ne kadar zararlı bir figür olduğunu ortaya koyuyor." yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevde kalmasının, İsrail'i uluslararası yaptırımlara, izolasyona ve ABD ile çatışmaya sürükleyebileceğini belirten Golan, İsrail'in dünyadaki konumunu yeniden tesis etmek için önlerinde iki seçenek olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Ya Netanyahu'nun İsrail'i, 'Süper Sparta', boykot edilen, geri kalmış ve izole edilmiş İsrail; ya da güçlü, ilerici, özgür ve güvenli bir İsrail. Netanyahu seçimleri kaybetti. O, İsrail için tehlikelidir."

Golan, kaybedecek vakitleri olmadığını ve bir değişim hükümeti kurmaları gerektiğini belirtti.

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