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Dünya
CNN International 04.11.2026 12:15

Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor

NASA'nın evrendeki en güçlü patlamaları incelemek amacıyla yörüngeye gönderdiği Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yaklaşık 22 yıllık görev süresinin ardından Dünya atmosferine yeniden giriyor.

Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor
[Arşiv]

Yaklaşık 1.450 kilogram ağırlığındaki uzay aracının büyük bir bölümü, yoğun atmosfer tabakasından geçerken yanarak yok olacak. Ancak NASA, bazı parçaların yeryüzüne ulaşabileceğini öngörüyor. Yeryüzündeki herhangi birine zarar gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğu, bu riskin 2.100'de 1 oranında bulunduğu açıklandı.

Enkazın düşebileceği bölge ekvatorun 20.6 derece kuzeyi ile 20.6 derece güneyi arasındaki kuşağı kapsıyor. Bu alan; Orta ve Güney Amerika, Orta Afrika, güney Hindistan, Güneydoğu Asya, kuzey Avustralya ile geniş okyanus uzantılarını içeriyor. Kesin düşüş saati ise henüz netlik kazanmazken, uzmanlar modellerdeki belirsizlik payına dikkat çekiyor.

Kurtarma Operasyonu Sonuçsuz Kaldı

Gözlemevinin kontrolsüz düşüşünü engellemek amacıyla Temmuz ayında cesur bir kurtarma misyonu başlatılmıştı. LINK adı verilen özel bir uzay aracıyla teleskobu yakalayıp güvenli bir yörüngeye çıkarmak hedeflenmişti. Ancak bu aracın kontrolden çıkmasıyla operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.

Güneş'teki artan aktivite ve atmosferin genleşmesi, Swift üzerindeki sürtünmeyi artırarak düşüş sürecini hızlandırdı. Bilim insanları, geçtiğimiz haftalarda gözlemevine son komutu göndererek veri toplama faaliyetlerini sonlandırdı.

Bilim Dünyasında Önemli Bir Boşluk

Kasım 2004'te fırlatılan Swift Gözlemevi, gama ışını patlamaları başta olmak üzere evrendeki ani ve güçlü kozmik olayları incelemek için kritik bir rol üstlenmişti. Yerini alacak henüz hazır bir gözlemevinin bulunmaması, uzay araştırmaları açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

NASA, bu tür uzay araçlarının ömrünü uzatmak amacıyla ticari şirketlerle yeni iş birlikleri ve kurtarma misyonları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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