Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı

Olayda yaralanan olmazken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, çöken kısmın altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Binada bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bugün sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binanın istinat duvarı ve girişindeki merdiven çöktü.

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