Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı

Bugün sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binanın istinat duvarı ve girişindeki merdiven çöktü.
Binada bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, çöken kısmın altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.