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Türkiye
DHA 04.11.2026 12:43

Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı

İstanbul Beşiktaş'ta inşaat çalışması nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 4 katlı binanın girişindeki merdiven çöktü. Olayda yaralanan olmazken binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı

Bugün sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binanın istinat duvarı ve girişindeki merdiven çöktü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Binada bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olayda yaralanan olmazken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, çöken kısmın altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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