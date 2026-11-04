Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 502 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.

Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337, kadın nüfus 43 milyon 237 bin 949 kişi olarak kaydedildi.

Bir yılda 521 bin kişi arttı

Geçen yılın aynı dönemiyle (2025-Q3) karşılaştırıldığında nüfus 85 milyon 980 bin 654 kişiden 86 milyon 502 bin 286 kişiye çıktı. Bir yıllık artış 521 bin 632 kişi, yüzde 0,61 oldu. Artışın 260 bin 567'si erkeklerde, 261 bin 65'i kadınlarda gerçekleşti.

En kalabalık yaş grubu 25-29

Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı incelendiğinde, en kalabalık grubu 6 milyon 668 bin 482 kişiyle 25-29 yaş aralığındakiler oluşturdu.

Bu yaş grubunu 6 milyon 574 bin 286 kişiyle 10-14 yaş, 6 milyon 451 bin 266 kişiyle 45-49 yaş ve 6 milyon 404 bin 203 kişiyle 15-19 yaş grupları izledi.

0-14 yaş grubundaki nüfus 17 milyon 247 bin 925 kişi olarak hesaplanırken, 15-29 yaş grubunda 19 milyon 329 bin 191 kişi bulunuyor.

Çocuk nüfus azaldı, yaşlı nüfus arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre 0-14 yaş grubundaki nüfus 364 bin 985 kişi azaldı (17 milyon 612 bin 910'dan 17 milyon 247 bin 925'e). Bu grubun toplam nüfus içindeki payı yüzde 20,5'ten yüzde 19,9'a geriledi. 0-4 yaş grubu ise bir yılda 4 milyon 888 bin 337'den 4 milyon 709 bin 231'e düşerek yüzde 3,7 azaldı.

65 yaş ve üzeri nüfus 9,8 milyona ulaştı

65 yaş ve üzerindeki nüfus 9 milyon 831 bin 160 kişiyle toplam nüfusun yaklaşık yüzde 11,4'ünü oluşturdu. Bu grup, bir yıl önce 9 milyon 480 bin 395 kişiyle yüzde 11,0'lık paya sahipti; yani bir yılda 350 bin 765 kişi, yüzde 3,7 arttı.

65 yaş ve üzeri grupta 5 milyon 430 bin 828 kadın, 4 milyon 400 bin 332 erkek bulunuyor. Kadınların sayısı bu yaş grubundaki erkeklerden yaklaşık 1 milyon 30 bin fazla.