Meteoroloji'den 21 il için sarı, 2 il için turuncu uyarı

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıkların ani düşüşü nedeniyle iç bölgelerde tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlar için yerel ölçekte "zirai don" uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar sıfır ve altına kadar gerileyecek

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 4-9 Kasım tarihlerinde bazı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Erzurum: -4, Sivas: -3, Afyonkarahisar: -1, Tokat: 0, Konya: 1, Bolu: 2, Eskişehir: 2, Samsun: 5, Balıkesir: 6, Kocaeli: 7, Trabzon: 8.

Doğu Akdeniz için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), zamanla Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, beklenen yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle Hatay ve Osmaniye için "turuncu", Adana ve Gaziantep için ise "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Bölgede sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara, Ege ve Karadeniz'deki 19 ile "sarı" kodlu uyarı

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Bugün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yetkililer ve vatandaşların; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel rapor ve meteorolojik erken uyarılarını takip etmeleri istendi.