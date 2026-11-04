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Türkiye
AA 04.11.2026 05:23

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı

İstanbul’da kendilerini devlet büyüğü, kamu görevlisi ve avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeni açılan telefon hatları üzerinden aradıkları kişilere kendilerini devlet büyüğü ve kamu görevlisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin vatandaşların milli ve manevi hassasiyetlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren, birbiriyle bağlantılı iki adreste vatandaşların kişisel bilgilerinin usulsüz şekilde ele geçirildiği ve çeşitli bahanelerle ürün satışı yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, ürünleri teslim almayan kişileri de kendilerini hukuk bürosunda çalışan avukat olarak tanıtarak aradıkları, dava açılacağı ve icra takibi başlatılacağı söylemleriyle korkutarak mağdur ettikleri belirlendi.

İki adrese düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İlk incelemelerde yaklaşık 300 kişinin mağdur edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 23'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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