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Türkiye
İHA 03.11.2026 22:00

111 lira yazdığı ürüne 6 bin lira isteyen satıcıya 1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, internet sitesinde 111 liradan ilana koyduğu otomobil yedek parçası için satın almak isteyen tüketicilerden 5 bin ve 6 bin lira talep eden satıcıya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası kesti.

111 lira yazdığı ürüne 6 bin lira isteyen satıcıya 1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti.

Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi.

Reklam verenin, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

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