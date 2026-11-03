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Türkiye
DHA 03.11.2026 20:41

Valilikten Ankaralılara soğuk hava ve zirai don uyarısı

Ankara'da yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Valilik, 4-10 Kasım tarihleri arasında sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ve yerel ölçekte zirai don riski bulunduğunu açıkladı.

Valilikten Ankaralılara soğuk hava ve zirai don uyarısı

Ankara'da 4 Kasım'dan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Valilik, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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Ankara Hava Sıcaklıkları Zirai don Meteoroloji
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