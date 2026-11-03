Avrupa'da art arda gelen bomba ihbarları uçuşları aksattı

Salı günü Varşova'ya iki, Sofya'ya iki, Roma'ya iki ve İspanya'nın Murcia kentine bir uçuş olmak üzere toplam yedi sefer bomba tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bir gün önce de Sofya'ya gidecek başka bir uçağa benzer bir tehdit yöneltilmişti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Varşova'daki bir havalimanı kısa süreliğine kapatılırken, İtalyan Hava Kuvvetleri Roma'ya inen uçaklardan birine eşlik etti. Şu ana kadar saldırıları üstlenen çıkmazken, yetkililer henüz resmi bir suçlamada bulunmadı.

Londra'dan kalkarak Varşova'nın Chopin Havalimanı'na inmesi planlanan bir LOT uçağı, tehdit üzerine yakınlardaki Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçakta yapılan aramada hiçbir şüpheli maddeye rastlanmazken, kısa süre kapatılan havalimanı yeniden açıldı. Kopenhag'dan kalkan bir başka Varşova uçağı ise planlandığı gibi Chopin Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaklar güvenli şekilde indirildi

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milano ve Dublin'den Sofya'ya gelen uçaklar da tehdit hedefi oldu. Wizz Air ve Ryanair'e ait yüzlerce yolcu taşıyan uçaklar güvenle inerken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı bulunamadı.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Havalimanı'nda ise Manchester'dan gelen Ryanair uçuşuna yönelik ihbar üzerine bölge kordon altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı ve havalimanı normal operasyonlarına döndü.

Roma'nın Fiumicino Havalimanı'nda da Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağı aranırken, Dublin uçuşuna İtalyan savaş uçakları refakat etti. Aramalar sonucunda alarm durumu kaldırıldı ve havalimanındaki diğer uçuşlar aksamadan devam etti.

Hibrit saldırı şüphesi

Yetkililer olayların arkasındaki sorumlulara ilişkin henüz net bir adres göstermezken, bu durum Avrupalı yetkililerin Rusya ve İran'ı suçladığı "hibrit saldırı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Moskova ve Tahran iddiaları reddederken, güvenlik uzmanları bu tür asılsız ihbarların Avrupa'da kaos yaratmayı amaçlayan düşük maliyetli sabotaj girişimlerinin bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor.