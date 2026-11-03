İran: ABD ile anlaşma konusunda yeni bir gelişme yok

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin önceki gibi devam ettiğini belirtti. Bekayi, ABD ile anlaşma konusunda yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

ABD'nin geçmişteki tutumunun Washington yönetiminin diplomasi konusundaki samimiyetine ilişkin iyimserliğe imkan vermediğini dile getiren Bekayi, buna rağmen İran'ın kendi çıkarlarını ve meşru taleplerini güvence altına almak, düşmanın tehditlerini bertaraf etmek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla diplomatik fırsatları değerlendirmekten vazgeçmediğini kaydetti.

İranlı Sözcü, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara karşı en üst düzeyde savunma ve güçlü karşılık verme hazırlığında olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında arabuluculuk faaliyetleri

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Katarlı arabulucular 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı kaynaklar ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını belirtmişti.

Son olarak Katarlı bir heyetin dün akşam İran'a giderek ABD'nin önerisini Tahran yönetimiyle paylaştığı bildirilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'ın hak ve taleplerine verdiği yanıtın ikna edici olmadığını ifade etmişti.