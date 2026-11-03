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Dünya
AA 03.11.2026 19:09

Collins'e göre 2026'nın kelimesi gölgede bırakmak anlamındaki "Mogging"

İngilizce sözlük yayıncısı Collins, yılın kelimesini "birini ya da bir şeyi gölgede bırakmak" anlamına gelen "Mogging" olarak açıkladı.

Collins'e göre 2026'nın kelimesi gölgede bırakmak anlamındaki "Mogging"

Her yıl yeni bir kelimeyi sözlüğüne ekleyen Glasgow merkezli İngilizce sözlük yayıncısı Collins, bu yılın kelimesi olarak "birini veya bir şeyi gölgede bırakmak, önüne geçmek" anlamında kullanılan "Mogging"i seçti.

Collins'ten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen editör Rachel Quin, 2026 kelimesinin "sürünün lider erkek üyesi" anlamına gelen Amog'dan türetildiğini belirtti.

"Mogging" ne demek?

İlk olarak 2016'da vücut geliştiriciler arasında kullanılmaya başlayan "Mogging" kelimesinin 2026'da günlük hayata girdiğini kaydeden Quin, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, elit sporcuları gölgede bırakıyor. Yeni oyun eski klasik oyunların önüne geçiyor. Arkadaşınızın yaptığı ekşi mayalı ekmek sizin bütün hafta mayalanması için beklediğiniz ekmeği geride bırakıyor. Kısacası birisi ya da bir şey karşılaştırıldığında sizi biraz yetersiz veya başarısız göstermişse 'Mogged' olmuşsunuz demektir."

Arkadaşlarla oynanan düşük bütçeli oyunlar anlamına gelen "Friendslop", meyvemsi ve acı tada sahip anlamına gelen "Fricy", küt ve kısa saç anlamına gelen "Bixie" ile yapay zekanın insanlığı sona erdirme olasılığını ifade etmede kullanılan "P(doom)" ifadeleri yılın kelimesi adayları arasında yer aldı.
 

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