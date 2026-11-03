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Türkiye
AA 03.11.2026 19:08

Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada

Muğla'nın Ula ilçesinde kuvvetli yağış sele neden oldu. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen otomobilin sürücüsü Kamuran Kaplan aracının takıldığı ağaca tırmanarak hayatta kaldı. Ağaçta mahsur kalan Kaplan'ın yardımına ekipler yetişti. O anlar kameraya da yansıdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Gökçe mevkiinde su baskını yaşandığı, bir vatandaşın sele kapılarak aracını ağaca yasladığı ve araçtan çıkarak ağaçta mahsur kaldığı ihbarı üzeni bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgede kayıp arama çalışması yürüten 11 AFAD arama kurtarma personeli olay yerine yönlendirildi. Muğla'daki yerleşkeden ise 6 personel, bot ve can yelekleriyle bölgeye hareket etti.

Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan kişi ekipler halat ve merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan kişi 112 Acil Servis ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Muğla Sel
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Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
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