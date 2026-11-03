İç kesimler için zirai don uyarısı yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke geneli yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede azalarak gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkenin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ayrıca düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yurdun iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-9 Kasım dönemine ilişkin tahminlerine göre, bazı il merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıklar Ankara'da sıfır, İstanbul'da 9, İzmir'de 8, Bolu'da 2, Trabzon'da 8, Erzurum'da sıfırın altında 4, Eskişehir'de 2, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 1, Balıkesir'de 6 ve Sivas'ta sıfırın altında 3 derece olacak.