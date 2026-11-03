Parçalı Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2026 17:08

İç kesimler için zirai don uyarısı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren etkili olacak soğuk hava nedeniyle yurdun iç kesimleri için yerel ölçekte zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

İç kesimler için zirai don uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke geneli yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede azalarak gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkenin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ayrıca düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yurdun iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-9 Kasım dönemine ilişkin tahminlerine göre, bazı il merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıklar Ankara'da sıfır, İstanbul'da 9, İzmir'de 8, Bolu'da 2, Trabzon'da 8, Erzurum'da sıfırın altında 4, Eskişehir'de 2, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 1, Balıkesir'de 6 ve Sivas'ta sıfırın altında 3 derece olacak.

ETİKETLER
Zirai don Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Fenerbahçe yarın Liverpool'u ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidarının 24. yılına ilişkin paylaşım: İlk günkü aşkla
18:17
Türkiye turizm gelirinde üçüncü çeyrekte rekor kırdı
18:10
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD'nin İran'ın taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı
18:03
MİT Başkanı Kalın BAE'yi ziyaret etti
17:53
Rusya'nın önde gelen bulut ve barındırma sağlayıcısı Beget'e siber saldırı
17:20
Brüksel’de tarım işçileri haklarının korunması için gösteri düzenledi
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ