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Dünya
AA 03.11.2026 18:09

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD'nin İran'ın taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'ın hak ve taleplerine verdiği yanıtın ikna edici olmadığını ifade etti.

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD'nin İran'ın taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın sunduğu 7 şartın kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Rızai, "ABD'nin İran'ın hak ve taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın 7 şartına eksiksiz ve açık bir şekilde yanıt vermeleri ve bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Hürmüz Boğazı ancak bu durumda açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Katarlı arabulucular 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı kaynaklar ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını belirtmişti.

Son olarak Katarlı bir heyetin dün akşam İran'a giderek ABD'nin önerisini Tahran yönetimiyle paylaştığı bildirilmişti.

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