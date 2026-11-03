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Dünya
AA 03.11.2026 18:59

Polonya Başbakanı Tusk, Rusya sınırında şüpheli hareketlilik gözlemlendiğini bildirdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Kaliningrad eksklavıyla ülkesi arasındaki sınırda gece saatlerinde şüpheli hareketlilik gözlemlendiğini ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Polonya Başbakanı Tusk, Rusya sınırında şüpheli hareketlilik gözlemlendiğini bildirdi

Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Kaliningrad eksklavı sınırındaki güvenlik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınır muhafızlarından gece yarısından hemen sonra Kaliningrad sınırında şüpheli hareketlilik gözlemlendiği bilgisini aldığını belirten Tusk, "El feneri taşıyan kişiler vardı. Çok hızlı bir şekilde bölgeye gerekli güvenlik güçlerini ve ekipmanları sevk ettik." dedi.

Tusk, olası bir provokasyonu engellediklerini ancak karşı tarafın böyle bir niyeti olup olmadığını doğrulayamayacaklarını söyledi.

Sınır muhafızlarının durumu tam seferberlik ve olay yerinde kontrol gerektirecek şekilde değerlendirdiğini aktaran Tusk, Rusya kaynaklı gerilim ve tırmanışın devam edebileceğini, bu nedenle Polonya'nın sürekli teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

Müttefik ülkelerin güvenlik birimlerinin, uzun süredir Polonya'nın Rusya ile arasındaki sınırda ciddi provokasyonlar veya düşman servisler tarafından hazırlanan sabotaj girişimleri yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getiren Tusk, bu bilgilerin Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Polonya ziyareti sırasında kendisine ilettiği uyarılarla da örtüştüğünü kaydetti.

Tusk, Polonya topraklarına silahlı kişilerin girmesi de dahil olmak üzere çeşitli olayların yaşanabileceğine ilişkin ihbar alınmasının ardından ülkenin kuzeydoğusuna polis güçlerinin gönderilmesine, sınır muhafızları ve terörle mücadele birimlerinin takviye edilmesine karar verdiklerini anlattı.

Polonya Emniyet Genel Müdürü Marek Boron, Kaliningrad sınırında sabotaj eylemleri gerçekleştirilebileceğine ilişkin alınan istihbarat doğrultusunda 2 Kasım'da operasyon düzenlendiğini bildirmişti.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.

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