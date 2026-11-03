Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.11.2026 19:46

DMM: Şişli Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı" iddiasını yalanladı.

DMM: Şişli Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı iddiası asılsız

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup, böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyon
Sıradaki Haber
"Gönülden CİMER'e" bülteninin eylül sayısı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
İş insanlarını tehdit edip haraç isteyen suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
19:14
Collins'e göre 2026'nın kelimesi gölgede bırakmak anlamındaki "Mogging"
19:07
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
19:03
İran: ABD ile anlaşma konusunda yeni bir gelişme yok
19:01
Polonya Başbakanı Tusk, Rusya sınırında şüpheli hareketlilik gözlemlendiğini bildirdi
18:55
Topladıkları mantarları yiyen 7 kişi hastanelik oldu
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ